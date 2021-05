Auto parcheggiate in divieto e impossibilità per molti, soprattutto per mamme e persone diversamente abili, di poter camminare normalmente sul marciapiede.

Accade in via Panizzi, nel quartiere della Foce di Sanremo, a ridosso delle scuole e del Tennis Matuzia. La lamentela ci arriva da residenti e persone che normalmente percorrono la via, esasperati per la situazione.