Sanremo: lunghi tempi di attesa per rinnovo carta d'identità, le perplessità di un cittadino

“Gentile Direttore,

Desidererei conoscere una vera valida motivazione del ritardo al rinnovo della carta di identità.

Ho scadenza della C.I. A fine mese. Ho telefonato per il rinnovo e mi dicono che il mio appuntamento sarà per il… di agosto causa COVID.

Mi sono recato di persona all’ufficio preposto, non si entra e si attende che qualcuno esca per chiedere informazione: causa COVID non si riceve se non si ha appuntamento!

A me sembra strano che, anche se c’è una proroga, non si possa intervenire normalmente al rinnovo (magari il rinnovo della patente richiederà dei contatti! E lo capisco).

C’è qualche logica che mi sfugge nella difficoltà che si pone all’adempimento della pratica che sembra abbastanza semplice?

Non le risulta che troppe attività di pubblica attività utilizzino con disinvoltura il COVID come causa di rallentamento di tante pratiche burocratiche?

Grazie e buon lavoro.



Dr. Vincenzo Addazio”.