Sanremo: Giornata Mondiale senza Tabacco, lunedì controlli e prevenzione per i soci LILT

Lunedì, dalle 9 alle 12, presso la sede della LILT in corso Mombello 49 a Sanremo, sarà possibile effettuare visite di controllo al cavo orale. L'iniziativa rientra nella Giornata Mondiale senza Tabacco indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Unico requisito necessario è essere tesserati LILT (è possibile associarsi sul momento). "Per prenotare un appuntamento, fino a esaurimento posti, contattare il numero 0184/1951700 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12" - ricordano.



"In questi giorni i nostri Volontari sono impegnati nella consegna di materiale informativo che grazie alla collaborazione delle farmacie, dei negozi e di Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato verrà esposto in tutta la provincia per dare capillare visibilità alla Giornata Mondiale senza Tabacco. - aggiungono dalla LILT - Anche Villa Nobel, a Sanremo, contribuirà alla diffusione di questo importante messaggio proiettando le immagini della campagna nazionale di comunicazione LILT sulla disassuefazione".



"La dipendenza dal fumo è causa certa di molte malattie: oltre a diverse forme tumorali, ha un ruolo rilevante in patologie polmonari croniche, cardiopatie e problemi vascolari. - sottolineano dalla LILT - Tra i fumatori chi contrae il Covid-19 sconta una probabilità più elevata di andare incontro a polmoniti più severe. Per questo liberarsi dalla sigaretta è ora una svolta particolarmente importante.

La prevenzione dev’essere una priorità e ognuno di noi dovrebbe farsene portavoce in prima persona. Abbandonare il tabagismo è la scelta vincente per proteggersi meglio e aprirsi alla salute".