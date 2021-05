Drive through a Taggia: con l'arrivo del caldo ASL 1 valuta l'apertura serale per farsi vaccinare contro il Covid

Il caldo si fa già sentire e il centro vaccini in modalità drive si trova completamente esposto al sole. Già adesso, nelle ore centrali della giornata, spesso le persone in auto che si trovano in coda sono costrette a tenere il motore acceso, per far funzionare l'aria condizionata mentre aspettano il proprio turno.

La situazione al momento non sembra aver creato particolari disagi all'utenza. C'è anche da dire che si può scegliere l'orario che si preferisce per farsi vaccinare. Inoltre, chi si reca in modalità drive non è un soggetto fragile o ultravulnerabile, in quanto le persone di queste categorie sono quasi tutte già vaccinate. In più, in caso di malore è presente il personale per intervenire subito.