Ventimiglia: sabato prossimo tornano i gazebo per la raccolta firme a sostegno di Fratelli d'Italia

Dopo il successo di sabato scorso, durante il quale numerose sono state le persone che hanno manifestato vicinanza e stima verso il partito in continua crescita, il circolo di Fratelli d’Italia di Ventimiglia sarà presente con un altro gazebo per la raccolta firme a sostegno della battaglia di Fratelli d’Italia per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto alle tasse in costituzione e supremazia ordinamento italiano su quello europeo.

Parteciperanno all’iniziativa rappresentanti del partito a livello provinciale e regionale e proseguirà la campagna tesseramenti 2021. L’appuntamento è in Via Repubblica angolo Via Aprosio, lato mercato frutta, dalle 8 alle 13. L’appuntamento si ripeterà il 5 e 12 giugno.