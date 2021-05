Il compositore di Taggia Marco Reghezza premiato al concorso internazionale “Puccininsieme al Sommo Poeta”

Martedì scorso la giuria del concorso Internazionale di composizione di musica corale “Puccininsieme al Sommo Poeta”, organizzato dalla Società Corale “Puccini” di Grosseto, composta da Walter Marzilli, direttore artistico del Concorso, da Lorenzo Donati (Italia), Ivan Florjan (Slovenia), Valentino Miserachs Grau (Spagna) Mauro Zuccante (Italia), ha reso pubblico i nomi dei vincitori delle due sezioni della competizione musicale.

Nella categoria A, per Coro a voci miste da 4 a 8 voci, a cappella o con accompagnamento di pianoforte/organo, non è stato assegnato il Primo Premio. Il concorrente meglio classificato risulta il compositore di Taggia Marco Reghezza che con la sua “Preghiera di San Bernardo” (tratta dal XXXIII Canto de “Il Paradiso”) ha ottenuto il 2° Premio. Seguono il 3° Premio assegnato a Fausto Fenice di Verbania e due menzioni artistiche, per particolare rilevanza compositiva e buona sapienza armonica, di Ian Shaw (Londra) e Salvo Gangi (Catania).

Il concorso è stato patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Toscana, dal comune di Grosseto, dalla Associazione Cori Toscana e dalla Feniarco. La premiazione e l'esecuzione in prima assoluta dei brani vincitori e/o segnalati nelle due categorie si terranno nel prossimo novembre in occasione della Festa della Toscana. Sarà il Teatro di Grosseto ad ospitare la serata finale nella quale si esibirà la Corale “Puccini” diretta dal M° Walter Marzilli.

Il compositore di Taggia, direttore della OpenOrchestra, torna quindi ad ottenere un premio in Italia dopo essere stato premiato sei volte a Vienna nel 2020 e aver visto altri suoi tre brani essere scelti nelle selezioni internazionali tenute a Friburgo (Kompass Ensemble), Bruxelles (Festival Osmose) e Miami (Frost School of Music Miami University). La musica di Marco Reghezza sarà di nuovo eseguita il prossimo 6 giugno in Austria in quanto ammesso tra i finalisti del Concorso Internazionale indetto dalla “Steirischer TonKunstlerbund” di Graz. I 5 brani giunti all'atto finale della competizione, eseguiti dai membri dell'Ensemble Alea, saranno trasmessi dalla Radio Nazionale Austriaca (ORF).

Reghezza è docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale “Bruno” di Albenga, l'unico presente nella Riviera di Ponente.