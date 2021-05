Salento, le località alternative per una vacanza in tranquillità

Il Salento è una terra piuttosto conosciuta, il cui nome evoca rinomate località di mare e d’arte, incantevoli mete balneari, nonché luoghi del ritrovo serale, lungo le vie di locali e caffetterie. La penisola salentina, in effetti, presenta in sé diverse componenti, di carattere naturale, storico-culturale, tradizionale, gastronomico; fortemente in relazione fra loro. Molteplici quindi, possono essere gli itinerari delineabili al suo interno, toccando centri e siti interessati da un comun denominatore; all’insegna del bel tempo della scoperta e della tranquillità. Di seguito, si proporranno alcuni percorsi organizzati attorno a precisi temi o aree territoriali.

Il silenzio delle coste paludose

Per cominciare, si consiglia un tragitto relativo alle zone umide, lungo l’asse nord-sud, principiando dal Parco Naturale Regionale di Rauccio, sulla costa adriatica, all’altezza della barocca Lecce. Il parco comprende l’area costiera delle dune e dell’acquitrino, insieme alla zona boschiva – ciò che resta dell’antica, importante macchia, una volta estesa sulla maggior parte del territorio provinciale – e ad una masseria seicentesca.

Proseguendo verso sud, mantenendosi nella fascia costiera, poco al di sotto di Lecce, s’apre un grande, importante pantano, quello della Riserva de Le Cesine. Il sito naturalistico è di straordinaria importanza, ospitante specie tipiche della macchia mediterranea e delle aree umide; area di permanenza e nidificazione dell’avifauna.

Più a sud, un'altra area di particolare interesse è quella dei laghi Alimini; prossima alla zona otrantina.

Musei salentini: da Lecce a Maglie, l’irresistibile richiamo della storia

Un secondo itinerario può imbastirsi riguardo agli importanti ambienti museali. La presente proposta si limita a parte della reale offerta sul territorio, indicando solo alcuni degli spazi museali.

Quindi, muovendo dal tessuto urbano di Lecce, il Museo Provinciale Sigismondo Castromediano, il più antico di Puglia, racconterà dell’antica civiltà messapica, oltre a dedicare parte dei suoi ambienti ad una pinacoteca e ad ospitare periodicamente mostre artistiche. Il Museo Faggiano, poco distante, mostrerà stratificazioni della Lecce sotterranea – rinvenuti in una privata abitazione durante ordinari lavori di ristrutturazione.

Un altro suggerimento, sempre nel comune leccese, riguarda il Museo Ferroviario Pugliese, nato dall’impegno di appassionati e collezionisti.

Lasciando il capoluogo di provincia, alla volta di Calimera, il Museo di Storia Naturale del Salento – il più grande del Mezzogiorno –, si pone a salvaguardia delle specie faunistiche grazie all’apposito Osservatorio provinciale, ed ospita, fra le sue tante sezioni, il Parco Faunistico e il Vivarium. Nello stesso comune è possibile visitare la Casa-museo della Civiltà Contadina e della Cultura Grika, che allestisce nelle sue diverse stanze gli oggetti di uso comune, domestici e dei mestieri, della tradizionale casa salentina.

Più a sud-ovest ci attende il Museo Civico Pietro Cavoti, nella cittadina di Galatina, organizzato negli ambienti dell’ex convento dei domenicani: le diverse ampie sale ospitano opere artistiche del pittore ottocentesco Cavoti e le imponenti sculture del galatinese Gaetano Martinez; oltre ad altri settori espositivi, destinati ad ulteriori temi. Ancora, sempre orientati a sud, a Maglie, il Museo Civico di Paleontologia e Paletnologia (l’Alca) ripercorre con grande attenzione la lunghissima età preistorica del Salento, attraverso l’affascinante esposizione di reperti, plastici, ricostruzioni; oltre ad allestire uno spazio etnografico relativo alle popolazioni africane, ed un’ampia ala adibita a Biblioteca.

La bellezza dell’entroterra: piccoli centri e la voce dell’area grika

Dopo l’affascinante percorso per musei, un terzo si struttura per i comuni dell’entroterra: spesso di piccole dimensioni, questi nascondono tesori lungo le strade dei centri storici, nelle forme e decorazioni di edifici religiosi e civili, nelle piazze piccole e grandi, nelle case a corte adornate di vasi fioriti.

In questo specifico caso, ci si concentrerà sulla zona “di mezzo” del Salento, ossia a metà strada fra Lecce e Maglie; menzionando in via esemplificativa alcuni comuni, senza, per questo, porre alcuna preferenza o sorta di classifica fra gli stessi. In particolar modo, si vuole porre l’attenzione ad un’area particolare, contraddistinta dal suo significativo retaggio culturale, ossia quella grika. I comuni ricompresi nella zona in questione, della Grecìa Salentina, sono nove: Calimera, Castrignano de’ Greci, Corigliano d’Otranto, Martano, Melpignano, Soleto, Sternatia, Zollino. In passato, l’area grecanica era molto più estesa, condividendo il peculiare idioma e corredo simbolico. La riproposta culturale del vasto patrimonio griko, iniziata in tempi non sospetti negli anni Sessanta-Settanta, ad opera di pochi cultori ed appassionati, ha conosciuto un sensibile sviluppo intorno alla fine degli anni Novanta. Oggi, dei comuni dell’area ellenofona, si vogliono sottolineare non solo i momenti di riproposta artistica – legati al canto e alla musica popolare –, o quelli legati alla cucina tradizionale o alla devozione religiosa (vedi ad esempio i riti della Settimana Santa, de “Lu Santu Lazzaru”), ma anche gli aspetti più strettamente “fisici”, relativi alla struttura urbana e alle sue bellezze storico-architettoniche.