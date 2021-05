Con l’arrivo della bella stagione è tempo di rispolverare la moto o magari comprarne una nuova

Il bel tempo ci invoglia a cambiare mezzo di trasporto sia per il quotidiano tragitto casa-lavoro, sia per la classica gita fuori porta. La voglia di contatto con l'aria aperta dopo mesi di restrizioni e confinamento è tanta e sapere di potersi spostare in moto ci rende tutti più felici con meno ansia e maggiore serenità. Un giro in moto si sa, riduce lo stress e aiuta ad affrontare meglio la giornata. Se non avete né una moto né uno scooter è forse tempo di comprarne uno. La scelta della moto come mezzo di trasporto è condizionata da molti fattori e tra questi anche quello economico. Ma non preoccupatevi, per tutto il mese di giugno, da Moto De Bona a Imperia, sconti, agevolazioni e finanziamenti anche su 50 e 125 cc.

La ditta dispone di uno store con un vasto assortimento di moto e scooter nuove e usate con la formula “usato garantito”, accessori e abbigliamento. Qui potrete scegliere il mezzo che più si addice alle vostre esigenze di centauri. Potrete inoltre prenotare un test ride su una delle Ktm messe a disposizione. La prova su strada si terrà presso la sede di Moto De Bona in piazza Goffredo Mameli, 16 a Imperia, e potrà essere effettuata solo se siete maggiorenni e muniti di regolare patente di guida adatta al tipo di veicolo scelto.

Ma non è tutto! C'è anche una promozione dedicata ai ragazzi e alle ragazze che vogliono approcciarsi al mondo dei motori di bassa cilindrata, 50 e 125 cc per inizare a vivere questa fantastica passione!

Per ulteriori informazioni potete chiamare al 0183 61274 o visitare il Sito o la pagina Facebook.