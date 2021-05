Lettrice di Imperia ringrazia il personale del 'Giannoni' di Sanremo dopo il ricovero per Covid

Una nostra lettrice, Alessandra Claps di Imperia, ci ha scritto per esprimere i ringraziamenti al personale dell'ospedale Borea di Sanremo:

“Dal 5 maggio a oggi si è preso cura di me in seguito alla mia infezione da Covid-19. Tengo ad esprimere la mia gratitudine all'ospedale di Sanremo, nello specifico al reparto di malattie infettive e terapia sub intensiva, al primo piano del padiglione Giànnoni nonché dello stesso reparto di riabilitazione posto al secondo piano. Sono stata ricoverata in gravi condizioni in seguito ad infezione da Covid-19 e ho contratto la polmonite, la febbre alta ed insufficienza respiratoria grave e ringrazio di cuore tutto il personale medico, infermieristico, oss, la nuova figura dei fisioterapisti respiratori istituito nel corso di questa malattia e molto importanti nella rieducazione respiratoria e tutto il personale di ogni genere e qualifica che con grande preparazione, attenzione, gentilezza ed umanità mi ha supportato fisicamente e psicologicamente in questa lotta. Grazie infinite a tutti e viva la vita”.