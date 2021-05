Imperia: il segretario del Pd chiede a tutti di vaccinarsi e ringrazia il personale dell'Asl 1

Massimiliano Cammarata, segretario del PD ad Imperia, ci ha scritto per per incentivare la vaccinazione e ringraziare il personale sanitario dell’Asl 1 addetto:

"Non vedevo l'ora che questo giorno arrivasse e, anche io come altri volontari, ho aderito alla vaccinazione volontaria che ha portato a 20mila prenotazioni in meno di 24 ore per la compagine over 18. Giornate come queste rappresentano un forte ed incoraggiante segnale di speranza, di voglia di ripartenza e di riappropriarsi delle proprie libertà sempre nel rispetto delle limitazioni che il Governo riterrà opportune. Voglio rivolgere i complimenti per la professionalità del personale Asl 1 del palasalute imperiese che nella nostra città si dedica quotidianamente e con assoluta dedizione alle vaccinazioni”.