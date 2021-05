Volley: tutti i risultati delle formazioni della scuola di pallavolo Mazzucchelli nel fine settimane

Ennesimo fine settimana ricco di impegni per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli.

Venerdì si è giocato il derby tutto a tinte green tra la 101 Caffè Mazzu e la Mazzucard, partita valida per il campionato Under 13 femminile Fipav. Ha vinto per 2-1 la 101 Caffè Mazzu (25/06, 25/17, 25/27).

Sabato partita tra la Gandolfo Marmi e la Riviera Mazzucchelli, valida per il campionato Under 15 maschile Fipav. Le ragazze green ne sono uscite con una sconfitta per 3-0 (25/09, 25/12, 25/14).

Sempre sabato. alla Palestra Maggi di Imperia, il Conad City Green Mazzu ha affrontato le padrone di casa del Caramagna Volley, partita valevole per il campionato Under 16 femminile Csi. Il match è terminato con una sconfitta per 3-0 per le ragazze green (25/7, 26/24, 25/17).

Ancora sabato, al Palaroya di Ventimiglia, partita della Coppa Italia Divisione femminile. Ha visto affrontarsi il Bordivolley e la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli. Il match ha visto uscire vincenti le ragazze matuziane che sono riuscite ad imporsi con il punteggio di 3-1 (25/23, 18/25, 17/25, 23/25).

Domenica la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ha affrontato il Nova Volley, nella partita valida per il campionato Under 16 femminile Csi. Le ragazze matuziane hanno vinto per 3-0 (25/13, 25/20, 25/07). Infine, sempre domenica, partita tra la Maurina Volley e la 101 Caffè Mazzu, valida per il campionato Under 13 femminile Fipav. Le atlete matuziane ne sono uscite vittoriose per 3-0 (16/25, 20/25, 20/25).