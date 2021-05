Pallanuoto giovanile: nello scorso week-end una vittoria e due sconfitte per le formazioni giallorosse della Rari Imperia

Lo scorso week-end, la Rari Nantes Imperia giovanile di pallanuoto è scesa in vasca per affrontare tre partite raccogliendo una vittoria e due sconfitte.

UNDER 16 MASCHILE

Nella giornata di sabato, i ragazzi della Under 16 hanno disputato il concentramento di Arenzano. La squadra allenata da Enrico Gerbò ha conquistato una vittoria (7-14 contro i padroni di casa biancoverdi) e patito una sfortunata sconfitta (9-8 contro Aragno).

Al termine della giornata, ha parlato Mister Gerbò: "I ragazzi mi hanno piacevolmente sorpreso perchè hanno dimostrato una bella grinta vincendo la seconda partita. Non era semplice rialzare la testa dopo la prima sconfitta, nella quale abbiamo subito ben 17 espulsioni. Per molti era il primo appuntamento in acqua della stagione, dopo l'inattività forzata. E' stato un doppio confronto che darà fiducia per i prossimi impegni".

Ecco i tabellini delle due partite:

GS ARAGNO - IMPERIA 9-8 (3-2; 2-1; 3-3; 1-2)

ARAGNO - Barcellona cap. 4 gol; Seta 2, Toso 2, Piriano 1.

IMPERIA - Murialdo cap., Porro 3, Pace, Sciocchetti, Parolini 2, Bellini, Lanteri, Demasi, Casella, Sassi, Rombo 1, Alberti 2, Cesarano. All.: Gerbò

Note: ammonito Gerbò (all.Imperia), usciti per limite di falli Sciocchetti e Rombo (I) nel terzo tempo; Ferula (A) e Parolini (I) nel quarto. Sup.Num.: Aragno 5/ 15+2 rigori realizzati; Imperia 3/10 + due rigori (uno realizzato e uno sbagliato)

R.N.ARENZANO - R.N.IMPERIA 7-14 (2-2; 1-0; 1-6; 3-6)

R.N.ARENZANO - Gemme; Benamati 1, Verrina cap. 4, Delfino, Varone, Caviglia, Costa, Delfino C., Zucca, Pesce, Landolfi.

R.N.IMPERIA - Murialdo cap., Porro 3, Pace 1, Sciocchetti, Parolini 1, Bellini, Lanteri, Demasi 1, Casella 3, Sassi, Rombo 5, Alberti, Cesarano. All.: Gerbò

Note: usciti per limite di falli Varone (A) nel terzo tempo e Delfino (A) nel quarto; Sup.Num.: Arenzano 4/8 + un rigore parato; Imperia 4/10+ due rigori trasformati

UNDER 14 MISTA

Domenica sono scesi in vasca gli Under 14 misti, allenati da Francesca Giulini e Martina Bencardino. Esordio stagionale per la giovane squadra presso la Piscina 'Sciorba' di Genova. Contro la Locatelli A, la partita è finita 11-5 per la formazione genovese ed al termine della giornata, coach Giulini ha commentato: "Peccato perchè eravamo pari fino al terzo tempo poi ha prevalso un po' di stanchezza. Ma sono davvero molto soddisfatta e siamo comportati molto bene, anche perchè avevamo molte assenze. Sono sicura che la prossima sfida andrà anche meglio e lavoreremo molto per fare sì che accada".

Ecco la formazione della Rari Nantes Imperia:

Alice Della Valle; Nora Reitano, Irma Bergatta 2 gol, Lorenzo Morchio 1, Alessandra Aguero, Elena Gerbore, Lorenzo Vassallo 1, Marco Bianchi, Filippo Ricciardi, Gianluca Marfella, Lucrezia Scatenato 1.