Il sanremese Patrick Turrini guida il campionato tricolore Quadcross

Il talento Azzurro sanremese, Patrick Turrini, torna al comando del campionato Tricolore quadcross. Il 3° Round dedicato alla disciplina sulle 4 ruote artigliate andato in scena presso l’Arena Cross Carpi (Modena) ha trovato il frontman Turrini Motorsport in un totale stato di grazia che ha visto il sigillarsi della giornata con il gradino più alto del podio e consecutiva medaglia d’oro.

La cronaca sportiva di giornata ha dato sin da subito ragione a Patrick che se in Gara 1 si è dovuto accontentare della 2^ posizione, in Gara 2 e durante la Supercampione i suoi rivali non hanno potuto che chinarsi alla prestazione eseguita dal giovanissimo pilota, campione in carica della disciplina a livello nazionale e vicecampione europeo.

Ad oggi Patrick mette in bacheca 159 punti, con un vantaggio di 11 punti sul suo primo competitor. Nonostante il campionato sia ancora lungo l’entusiasmo rimane alto e l’obiettivo il medesimo: difendere la tabella rossa riportante il numero 1.

Il campionato quadcross giunge ora al giro di boa con 3 gare disputate e altre 3 gare da svolgersi, nel frattempo gli impegni sembrano crescere visto che si comincia a guardare a qualche appuntamento oltralpe e strizzare l’occhio al campionato europeo.