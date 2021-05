Ventimiglia: decine di carcasse di auto sul greto del Roya, si attendono le autorizzazioni per la rimozione (Foto)

Le carcasse di automobili in ‘sosta’ sul greto del fiume Roya a Ventimiglia sono gli scheletri lasciati da ‘Alex’, l’ultima fermata di una folle corsa imposta dall’impeto della tempesta dello scorso ottobre. La furia del fiume portò verso valle decine e decine di auto, oltre ai corpi di chi ebbe la sfortuna di cadere in acqua e le salme de cimitero franato in territorio francese.

La faccenda non è di competenza comunale, servono le dovute autorizzazioni per intervenire nel fiume in quanto demanio fluviale, un processo che passa sicuramente prima dalla Provincia. Dal Comune, intanto, fanno sapere che l’ufficio tecnico ha già scritto a chi di dovere e si sta occupando della questione affinché l’azione di rimozione delle vetture avvenga il prima possibile.

Di certo al momento resta un’immagine di generale desolazione con le carcasse rimaste i lati del torrente e, in alcuni casi, anche all’interno del letto del fiume. Si spera che l’intervento possa essere celere anche per scongiurare eventuali conseguenze ambientali.