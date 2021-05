Taggia: uccise la sorella a colpi di accetta, ridotta in Appello la condanna di Enzo Agostino

È stata ridotta, dai 16 anni comminati in primo grado, a 10 anni e 8 mesi, la condanna nei confronti di Enzo Agostino, 65nne di Taggia, accusato di omicidio volontario.

L'uomo, secondo l’accusa, aveva ucciso il 21 gennaio del 2019, la sorella Palma di 70 anni, pensionata come lui, con sei colpi di accetta inferti mentre dormiva. In primo grado il giudice aveva ritenuto di applicare l'aggravante della crudeltà e del rapporto di famiglia che lo legava alla sorella. Nell'appello è stato rappresentato dai legali dell'imputato che l'aggravante non c'era. E' stata anche chiesta l'applicazione delle attenuanti generiche e la parziale semi infermità mentale.

Gli avvocati difensori Stefania De Maria e Giovanni Musso

L'omicidio si era consumato nella loro abitazione di via Borghi a Taggia. Dopo il delitto Agostino era rimasto in casa ed era stato uno degli altri tre fratelli a scoprire il cadavere della donna, recandosi presso l’abitazione perché preoccupato dalla mancata risposta alle telefonate. Da tempo tra i due si registravano litigi e più volte i vicini di casa li avevano sentiti infatti, urlare.