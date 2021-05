Dolcedo: l'ultimo saluto alla piccola Luna, la comunità si stringe al grande dolore della famiglia (Foto e Video)

Ieri è arrivato il nulla osta da parte della procura per le esequie e finalmente i familiari le hanno potuto dare l’ultimo addio. I funerali sono stati celebrati dal parroco di Dolcedo, Don Carmelo: “La affidiamo alla Misericordia di Dio e nello stesso tempo - ha detto il parroco - siamo uniti nel manifestare al dolore dei genitori di questa bambina e di tutta la comunità che si trova ospite presso Dolcedo. Signore nostro concedi la possibilità di trovare confronto a tutti quanti stanno soffrendo per la morte della piccola Luna”.

I genitori della bambina e il personale della cooperativa 'Jobel', ancora sotto shock per quanto accaduto, hanno più volte ringraziato la comunità di Dolcedo per la vicinanza dimostrata in questa momento di dolore. Anche se ancora sono in corso gli accertamenti autoptici sul corpo della piccola, le cause della sua morte sarebbero da ascrivere ad un tragico incidente.

Subito dopo la caduta i genitori di Luna hanno fatto di tutto per trasportarla subito in ospedale. Sono scesi in strada e tra le urla hanno richiesto l’aiuto di un automobilista di passaggio. Una volta arrivati presso il nosocomio cittadino i sanitari hanno fatto di tutto per rianimarla, ma ormai era troppo tardi. A causa di un grave trauma cranico la piccola è deceduta in poco tempo.