Toscano Racing Team: la prima vittoria e l'annuncio sulla Formula 1 del fiume

Sabato 22 maggio presso il circuito Big Kart di Rozzano si è disputata la 7h di gara valevole per le qualificazioni Internazionali Sodi World Series previste a Dubai per il prossimo anno, tra i presenti ha corso anche l'ex Iridato Kevin Liguori, il pilota Sanremese è diventato Campione del Mondo di Legend Cars nel 2019.

La squadra corse che parte da Pavia è protagonista di una grande gara e conquista la prima vittoria stagionale nella categoria Gentleman portandosi in 23° posizione nella classifica Nazionale con 212 avversari e la 52° globale con 900 competitors provenienti da tutto il mondo.

69° edizione Pavia-Venezia

Il motorsport pavese si unisce per la competizione Internazionale Pavia-Venezia ufficializzando la partnership tra l'organizzazione dell'evento la Motonautica Pavese ed il Toscano Racing Team, squadra corse automobilistica.

Il progetto nasce dal team principal del TRT Vieri Lombardi insieme al rappresentante dei piloti Michele Milanesi, in collaborazione con Angelo Poma presidente della motonautica. L'idea è stata appoggiata anche dall'Assessorato allo sport del Comune di Pavia grazie a Pietro Trivi e vuole collegare due realtà locali importanti e non poi così distanti.

Il motorsport su acqua e quello su pista, entrambi protagonisti in competizioni riconosciute a livello globale grazie ai rispettivi impegni agonistici, uniranno le proprie forze per dimostrare che lo sport vuole ripartire in grande dopo l'emergenza covid.

L'organizzazione della 69° edizione è stata riassegnata alla motonautica pavese dopo dieci anni e prevede la partecipazione di team provenienti da tutti i fronti tra cui Emirati Arabi, Portogallo, Francia, Germania e Austria, naturalmente non mancherà l'Italia. Questo grande evento si svolgerà in due giorni il 5/6 di giugno, il sabato presso la motonautica pavese si effettueranno le verifiche tecniche, le interviste e un grande intrattenimento mentre la domenica prenderà il via da Pavia la folle corsa verso Venezia, dove verranno successivamente svolte anche le premiazioni al Salone Nautico dell'Arsenale di Venezia, noto e rinomato per la costruzione Navale di tutto il mondo.