Calcio: torna domani in campo la Sanremese, al 'Comunale' arriva il Città di Varese di Ezio Rossi

Si è svolta nel pomeriggio la rifinitura della Sanremese, in vista della gara in programma domani alle 15 al ‘Comunale’ contro il Città di Varese di mister Ezio Rossi. Il match, recupero della decima di ritorno, sarà a porte chiuse per le disposizioni anti Covid.

Prima della seduta la squadra si è soffermata in sala video e poi, dopo una fase di riscaldamento, ha lavorato sulla tattica, sulle fasi di possesso e non possesso e sui calci piazzati. Al termine dell’allenamento mister Andreoletti ha diramato la lista dei 20 convocati. Indisponibili Dragone, Gennaro, Gerace, Castaldo, Doratiotto, Lodovici, Felici, Vita, Fava.

PORTIERI: Giletta (’02), Bohli (’05).

DIFENSORI: Bregliano, Mikhaylovskiy, Pici (’01), Danovaro (’01), Ponzio (’01).

CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Gagliardi, Fenati, Miccoli (’99), Murgia, Sturaro, Bastita (’04).

ATTACCANTI: Lo Bosco, Convitto, Pellicanó (’02), Coccoluto (’04), Elettore (’04).

La gara tra Sanremese e Città di Varese sarà trasmessa in diretta streaming dall’ufficio stampa del Città di Varese sulla pagina del club biancorosso e sarà visibile in condivisione anche sulla pagina Facebook della Sanremese Calcio.