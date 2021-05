Imperia, ennesima rottura di un tubo dell'acquedotto: operai a lavoro in via Unione (foto)

Ennesima rottura della tubazione dell'acquedotto. È successo oggi pomeriggio a Oneglia, nel cuore di Imperia, precisamente in via Unione, all'altezza del cinema e dove sono presenti numerosi negozi.

A causa della forte pressione si è spaccato anche l'asfalto. Sul posto gli operai di Rivieracqua che, dopo aver delimitato l'area grazie anche all'intervento della Polizia Locale, stanno provvedendo a riparare la perdita e contano di terminare i lavori entro la giornata odierna.

Per facilitare le operazioni è stata sospesa l'erogazione dell'acqua nelle vie limitrofe. Non è la prima volta che un tubo si rompe proprio in via Unione. L'ultimo guasto, in ordine cronologico, risale al 16 dicembre scorso.