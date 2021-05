Dolcedo, morte della piccola Luna, fissati per domani pomeriggio i funerali

È arrivato il nulla osta da parte della procura per le esequie di Luna, la bambina di quattro mesi morta lo scorso 10 maggio a Dolcedo, nell'abitazione in cui la piccola viveva insieme ai genitori e al fratellino. Il corpicino si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Imperia, i funerali saranno celebrati dal parroco di Dolcedo don Carmelo domani alle 15.30 nella chiesa del paesino dove si è consumata la tragedia.



I genitori della bambina e il personale della cooperativa Jobel, ancora sotto shock per quanto accaduto, vogliono ringraziare la comunità di Dolcedo per la manifestazione di vicinanza dimostrata.



Per stabilire i motivi che hanno portato alla morte di Luna la procura di Imperia ha aperto un fascicolo, disponendo l'autopsia effettuata nei giorni scorsi dal medico legale Andrea Leoncini.



Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti dai genitori, la piccola si trovava a letto da dove sarebbe caduta sbattendo la testa, riportando un trauma cranico che le è stato fatale. Inutile la corsa in ospedale, che i genitori hanno raggiunto con un mezzo privato.