Camporosso, 38enne va in ospedale per una colica renale ma muore a causa di un attacco cardiaco: l'Asl 1 dispone l'autopsia

L'Asl 1 imperiese vuole vedere chiaro sulle cause che hanno portato alla morte di Alessandro Gibelli, 38 anni, di Camporosso. Il giovane, diversamente abile era stato portato ieri sera dalla famiglia presso il pronto soccorso dell'ospedale di Imperia per una colica renale.

Dalla precedente Tac effettuata non era emerso alcuna problematica particolare, trapela da ambienti ospedalieri, ma mentre si trovava in osservazione il 38enne è deceduto a causa di un attacco di cuore. I sanitari per oltre un'ora hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza riuscirvi.

L'Asl 1 ha proposto alla famiglia di eseguire l'autopsia sul corpo del ragazzo per capire cosa è accaduto. La famiglia ha accettato e l'esame autoptico verrà eseguito nei prossimi giorni.