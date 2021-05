Tutti i sapori della valle Arroscia nei prodotti dell'azienda Belgrano Liguria Olive

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Pieve di Teco in valle Arroscia, lungo la strada che dal mare sale al Col di Nava, per scoprire un interessante laboratorio artigianale, Belgrano Liguria olive, che realizza prodotti di grande pregio e che si rivolgono anche al mercato estero.

Pieve di Teco, che si trova tra le montagne ed è collegata al mare grazie ad un'antica via del sale, offre una produzione agricola di particolare interesse: dall’oliva taggiasca, da cui si ricava un ottimo olio extravergine alle vigne che, coltivate con tenacia su terrazze ripide e scoscese, offrono vini unici, come l’Ormeasco e ortaggi straordinari come l’aglio di Vessalico.

Queste eccellenze del territorio, come spiega Alberto Belgrano, trovano uno sbocco naturale nella produzione delle migliori specialità di questo laboratorio.

Materie prime di grande eccellenza unite alla passione e amore per il territorio sono gli elementi che caratterizzano la produzione di questa azienda che offre olio evo, olive in salamoia e denocciolate, e derivati come il patè, in due versioni nero e verde.

Ma produce anche un delizioso Pesto bio, ottenuto utilizzando l’aglio di Vessalico, prodotto molto conosciuto e apprezzato insieme al profumatissimo Basilico DOP di Albenga.

Il Pesto viene preparato anche in diverse versioni, fra cui una senza aglio. Fra le salse tipiche spicca la tradizionale “Aiè”, preparata sempre con l’aglio di Vessalico e si segnala una delicata crema di pomodori secchi. Insieme all’olio extravergine c’è una interessante linea di aromatizzati realizzati con peperoncino, aglio, agrumi, erbe aromatiche e tartufo.

Una linea in grado di accontentare tutti i gusti e di accompagnare sia piatti leggeri e delicati che piatti di carne o di pesce. Oli aromatizzati, che possono aggiungere più gusto ai vostri piatti o costituire un originale regalo.

La passione e la competenza di Alberto vi accompagnerà nella scelta fra i prodotti della migliore tradizione del Ponente ligure, il tutto con la garanzia di una qualità sempre artigianale e controllata in tutte le fasi di produzione.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza, produzioni rare e De.Co. Sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriremo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

L’azienda Belgrano Liguria olive si trova a Pieve di Teco, strada Provinciale, n.6 telefono

+39 0183 36194 mail: info@belgranoliguriaolive.it

Per maggiori informazioni è anche possibile visitare il sito

