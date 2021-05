Sanremo: serve un'opera di sfalcio in strada Senatore Ernesto Marsaglia, le foto di un nostro lettore

Un nostro lettore, Filippo Veglia, ci ha scritto per segnalare la situazione in cui, al momento, versa la strada Senatore Ernesto Marsaglia:

“In diversi punti, presenta una vegetazione rigogliosa e folta, soprattutto a bordo della carreggiata, tanto da obbligare gli automobilisti, ad allargarsi oltre la linea di mezzeria. Questo diventa alquanto pericoloso nel momento in cui si incrociano due autovetture e nel peggior dei casi, una autovettura ed il mezzo RT in servizio tra Sanremo e la località San Romolo. Mi permetto di evidenziare che sarebbe utile e necessario programmare una serie di interventi manutentivi al fine di non dover effettuare i lavori necessari solo ed esclusivamente in situazione di necessità-emergenza”.