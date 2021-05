Sanremo: grido d'allarme dalla frazione di Borello "Chiediamo da anni interventi sul torrente San Romolo"

Una nostra lettrice, Nicoletta, residente in frazione Borello a Sanremo, ci ha scritto per chiedere al Comune la soluzione di una serie di problemi che insistono sul torrente San Romolo da diversi anni:

“Nonostante le mille richieste di intervento per la pericolosità del torrente che continua a straripare anche con piccole piogge, nessuno è mai intervenuto. L’abitato della frazione di Borello è stato ripetutamente interessato, in particolare il 2 ottobre scorso. Le esondazioni del torrente hanno attivato la frana sovrastante le abitazioni, trascinando a valle acqua e fango e travolgendo l’interno degli edifici e la caduta dei muri di contenimento delle abitazioni. Nonostante tutto non vengono portati avanti interventi e, alle nostre richieste ci viene risposto che non ci sono i soldi. Non sappiamo più cosa fare e viviamo con la paura”.