Sanremo: disagi e pericolo per gli abitanti di Borello, lettore chiede manutenzione urgente

Il lettore Filippo Veglia chiede interventi di manutenzione per la messa in sicurezza della strada di accesso che conduce a località Borello sulle alture di Sanremo.



"Vorrei segnalare la situazione che ormai da tempo persiste a Sanremo sulla strada di accesso alle abitazioni in località Borello che presenta lungo tutto il suo sviluppo, una vegetazione rigogliosa, folta e bassa che provoca un impedimento al movimento di auto/motoveicoli e in alcuni punti graffiano le fiancate dei mezzi in transito. Una ulteriore, ed ancor più grave, situazione è quella in cui versano tutti i canali di scolo delle acque piovane lungo detta strada di accesso, le quali vengono tenute pulite dagli abitanti della zona. La mancanza di una attenta, periodica e opportuna pulizia degli stessi ha provocato in passato gravi emergenze alle abitazioni in loco (vds allagamenti in data 20.12.2019 e 03.10.2020). Faccio presente che personale tecnico di codesta Amministrazione intervenuto a seguito degli eventi menzionati, aveva assicurato interventi manutentivi che non sono mai stati effettuati, stante ancora la precaria situazione della zona. Mi permetto di evidenziare che sarebbe utile e necessario programmare una serie di interventi manutentivi al fine di non dover effettuare i lavori necessari solo ed esclusivamente in situazione di necessità/emergenza".