Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 25 a domenica 30 maggio in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 25 MAGGIO

IMPERIA

10.00-12.00. Omaggio a Dante per ‘Il Maggio dei Libri’ con esposizione dei libri antichi su e di Dante con visite guidate su prenotazione dalle ore 10.00 alle 12.00. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, fino al 29 maggio, piazza Dante, prenotazioni allo 0183 701606

10.30. Inaugurazione del nuovo cammino del Rosario con le due nuove statue della Madonna e il completamento del Calvario di S. Luigi Maria Grignion de Monfort con 5 simboli che rappresentano la Madre di Gesù. Partecipano Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia e Sanremo, Alberto Bianchieri e Costanza Pireri, Sindaco e vice Sindaco di Sanremo A cura della Fondazione Myriam per i Poveri. La mappa per raggiungere la Cappella Regina della Famiglia QUI

18.00. Mostra collettiva a cura del Comitato San Giovanni Ineja dal titolo ‘Aspettando San Giovanni … Oneglia nei quadri dei nostri pittori’. Galleria ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 2 giugno, tutti i giorni ore 16-19, domenica chiuso (più info)

DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘L'Estetica del Segno’: mostra personale a cura di Franco Bruzzone. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 6 giugno, da martedì a sabato 10/12.00-16/19 (info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00. ‘Visioni di Favola’: 5ª edizione della mostra –concorso quest’anno dedicata alle Favole. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 28 maggio (info)

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)



MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MERCOLEDI’ 26 MAGGIO

IMPERIA

10.00-12.00. Omaggio a Dante per ‘Il Maggio dei Libri’ con esposizione dei libri antichi su e di Dante con visite guidate su prenotazione dalle ore 10.00 alle 12.00. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, fino al 29 maggio, piazza Dante, prenotazioni allo 0183 701606

16.00-19.00. Mostra collettiva a cura del Comitato San Giovanni Ineja dal titolo ‘Aspettando San Giovanni … Oneglia nei quadri dei nostri pittori’. Galleria ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 2 giugno, tutti i giorni ore 16-19, domenica chiuso (più info)

DIANO MARINA



10.00-19.00. ‘L'Estetica del Segno’: mostra personale a cura di Franco Bruzzone. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 6 giugno, da martedì a sabato 10/12.00-16/19, (info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00. ‘Visioni di Favola’: 5ª edizione della mostra –concorso quest’anno dedicata alle Favole. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 28 maggio (info)

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

18.00. Conferenza a tema su ‘Il bambino e i traumi’ presentata da Raphael Zagury-Orly con Catherine Chalier, filosofa e Valérie Zenatti, autore e scenografa, a cura di Les Rencontres Philosophiques de Monaco. Théâtre Princesse Grace (più info)

GIOVEDI’ 27 MAGGIO

SANREMO

15.30 & 18.30. ‘Lo stile del giovanissimo Bizet’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Skou Larsen Lavard con Antonio Di Cristofano al pianoforte. Teatro dell’Opera del Casinò (alle 15.30 per gli abbonati, alle 18.30 per il pubblico QUI)

IMPERIA

10.00-12.00. Omaggio a Dante per ‘Il Maggio dei Libri’ con esposizione dei libri antichi su e di Dante con visite guidate su prenotazione dalle ore 10.00 alle 12.00. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, fino al 29 maggio, piazza Dante, prenotazioni allo 0183 701606



10.30. Cerimonia in ricordo del Marinaio Cannoniere Emanuele Aicardi con la partecipazione di numerose autorità. Scalo di Borgo Foce

16.00-19.00. Mostra collettiva a cura del Comitato San Giovanni Ineja dal titolo ‘Aspettando San Giovanni … Oneglia nei quadri dei nostri pittori’. Galleria ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 2 giugno, tutti i giorni ore 16-19, domenica chiuso (più info)

DIANO MARINA



10.00-19.00. ‘L'Estetica del Segno’: mostra personale a cura di Franco Bruzzone. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 6 giugno, da martedì a sabato 10/12.00-16/19, (info)

15.30-17.00. Pomeriggio di reading e commenti con al centro il sommo poeta Dante Alighieri, a 700 anni dalla morte. Si partecipare scegliendo il sonetto, il brano, il canto o la poesia preferita da leggere. Biblioteca Civica ‘Angiolo Silvio Novaro’, info 0183 496542 (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00. ‘Visioni di Favola’: 5ª edizione della mostra –concorso quest’anno dedicata alle Favole. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 28 maggio (info)

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

18.00. Conferenza a tema su ‘Umorismo e libertà di espressione’ presentata da Robert Maggiori con Monique Canto-Sperber, filosofo, Maxime Rovere, filosofo, Abbé Christian Venard, cappellano, a cura di Les Rencontres Philosophiques de Monaco. Théâtre Princesse Grace (più info)

18.30. Conferenza a tema su ‘Coronavirus: a che punto è la ricerca medica?’ a cura di M. Duverne e Canard, evento organizzato da Monaco Méditerrannée Foundation. One Monte Carlo - Salle des Arts (più info)



VENERDI’ 28 MAGGIO

IMPERIA

10.00-12.00. Omaggio a Dante per ‘Il Maggio dei Libri’ con esposizione dei libri antichi su e di Dante con visite guidate su prenotazione dalle ore 10.00 alle 12.00. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, fino al 29 maggio, piazza Dante, prenotazioni allo 0183 701606

15.00. Incontro con Francesco Muzzopappa, autore del libro per ragazzi ‘L'inferno spiegato male’, in collaborazione con la Libreria Mondadori di Imperia. L'evento sarà possibile grazie al coinvolgimento dei tre locali con dehor adiacenti l'ingresso principale della Biblioteca Lagorio, lato Largo San Francesco - Largo Gonan, per ospitare i partecipanti all’evento

16.00-19.00. Mostra collettiva a cura del Comitato San Giovanni Ineja dal titolo ‘Aspettando San Giovanni … Oneglia nei quadri dei nostri pittori’. Galleria ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 2 giugno, tutti i giorni ore 16-19, domenica chiuso (più info)

VENTIMIGLIA

14.30. Per ‘Un itinerario romano da scoprire’, passeggiata esplorativa sul tracciato della Via Iulia Augusta tra il Forte dell'Annunziata e i Balzi Rossi. Ritrovo davanti al Forte dell'Annunziata, info 0184 351181 (più info)

DIANO MARINA



10.00-19.00. ‘L'Estetica del Segno’: mostra personale a cura di Franco Bruzzone. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 6 giugno, da martedì a sabato 10/12.00-16/19, (info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00. ‘Visioni di Favola’: ultimo giorno della 5ª edizione della mostra –concorso quest’anno dedicata alle Favole. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo (info)

DOLCEACQUA

15.00-18.00. ‘Silenzio Errante’: personale di pittura dell’artista Giuseppe Fabris. Pinacoteca Morscio, fino al 13 giugno (dal venerdì alla domenica), info 348 3052372

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

14.00. Tavola rotonda sul tema su ‘Malessere giovanile’ presentata da Robert Maggiori con Sandrine Jallade Taieb, psichiatra, Laurence Joseph, psicologa clinica e psicoanalista, Dott.ssa Valérie Aubin, Responsabile del dipartimento di psichiatria presso il CHPG, a cura di Les Rencontres Philosophiques de Monaco. Théâtre Princesse Grace (più info)



SABATO 29 MAGGIO

IMPERIA

10.00-12.00. Omaggio a Dante per ‘Il Maggio dei Libri’ con esposizione dei libri antichi su e di Dante con visite guidate su prenotazione dalle ore 10.00 alle 12.00 (ultimo giorno). Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, piazza Dante, prenotazioni allo 0183 701606

16.00-19.00. Mostra collettiva a cura del Comitato San Giovanni Ineja dal titolo ‘Aspettando San Giovanni … Oneglia nei quadri dei nostri pittori’. Galleria ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 2 giugno, tutti i giorni ore 16-19, domenica chiuso (più info)

16.30-19.30. Apertura nel mese di maggio di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555

OSPEDALETTI

16.00. Per la rassegna ‘Il Cantico della Bellezza’, ultimo appuntamento dal titolo ‘Valerio, scrittore dell’Assoluto’ con presentazione del libro ‘Scritti tradizionali’. Sala ‘La Piccola’, ingresso libero

DIANO MARINA



10.00-19.00. ‘L'Estetica del Segno’: mostra personale a cura di Franco Bruzzone. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 6 giugno, da martedì a sabato 10/12.00-16/19, (info)

ENTROTERRA

COSTARAINERA

9.30. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita a Costarainera Marina con la guida Marina Caramellino, info 337 1066940

DOLCEACQUA

15.00-18.00. ‘Silenzio Errante’: personale di pittura dell’artista Giuseppe Fabris. Pinacoteca Morscio, fino al 13 giugno (dal venerdì alla domenica), info 348 3052372

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)

MONACO

9.00-19.30. XXXVIII Meeting Internazionale di Nuoto di Monte-Carlo, a cura della Federazione Monegasca di Nuoto. Piscine Olympique Albert II du Stade Louis II, anche domani (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

19.00. Per la Serie Grande Stagione, concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada, con Elisabeth Leonskaja al pianoforte e Marie-Nicole Lemieux, contralto. In programma: Hector Berlioz e Johannes Brahms. Auditorium Rainier III (più info)



DOMENICA 30 MAGGIO

SANREMO



10.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

16.00. Per le ‘Note del Parco’, ‘Everithing are music’: esibizioni di pianoforte e canto dei corsi medi e preparatori nell’anno accademico 2020-2021 della prof. Erica Martini dell’associazione ‘Sanremo Musica 2000’. Floriseum di villa Ormond, prenotazione al numero 340 4002419

20.00-22.00. Musica live con ‘The Brilliant Tina Linetti’s con repertorio di classici della Musica Italiana, rivisitati in chiave swing e lindy-hop. Punto di Ristoro La Vesca

IMPERIA

16.00-19.00. Mostra collettiva a cura del Comitato San Giovanni Ineja dal titolo ‘Aspettando San Giovanni … Oneglia nei quadri dei nostri pittori’. Galleria ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 2 giugno, tutti i giorni ore 16-19, domenica chiuso (più info)

16.30-19.30. Apertura nel mese di maggio di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

16.30. Cerimonia di inaugurazione di piazza Umberto Eco + inaugurazione mostra di ceramica permanente

DOLCEACQUA

15.00-18.00. ‘Silenzio Errante’: personale di pittura dell’artista Giuseppe Fabris. Pinacoteca Morscio, fino al 13 giugno (dal venerdì alla domenica), info 348 3052372

MENDATICA

9.00. Escursione tra i borghi silenti della Val Tanarello accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a San Bernardo di Mendatica, info 391 1042608 (più info)

MOLINI DI TRIORA

9.00. Escursione da Glori a Carpasio tra santuari e panorami mozzafiato accompagnati dalla guida escursionistica AIGAE Angela Rossignoli (10 euro a persona, gratis fino a 15 anni). Ritrovo a Glori davanti alla Trattoria L’Oste e la Strega, info 338 4536788

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)

MONACO

9.00-19.30. XXXVIII Meeting Internazionale di Nuoto di Monte-Carlo, a cura della Federazione Monegasca di Nuoto. Piscine Olympique Albert II du Stade Louis II (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

