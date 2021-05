Atletica: la Maurina Olio Carli Imperia è campione e vice campione regionale

La Maurina Olio Carli Imperia chiude un fine settimana di grandi soddisfazioni con i Cadetti maschili che si sono laureati campioni regionali davanti alla Duferco Spezia e le Cadette femminili al secondo gradino del podio dietro sempre alla Duferco.



Il pomeriggio è stato poi impreziosito da gare di contorno che hanno arricchito la manifestazione. Tra i protagonisti anche brillanti risultati di Angela Escalona e Anna Bogliorio nella gara dei 400 metri, il grande ritorno di Sara Di Benedetto nel salto triplo, subito protagonisti, e di Oliver Mulas sui 110 metri ostacoli che all’esordio si porta al secondo posto all-time delle graduatorie liguri, effettua il minimo per i campionati italiani di oltre un secondo, si porta subito a 12 centesimi di secondo dal minimo per i campionati Europei e al terzo posto delle graduatorie italiane. “Non male come esordio” commentano dalla società.

“Nonostante la mancanza di un campo su cui allenarsi - aggiungono dalla Maurina - campo che a breve sarà ultimato e ridarà alla società un luogo ideale, nonostante da anni se non da sempre, per sano agonismo sportivo e non, sia l’unica società sportiva che porta lustro nel mondo dell’atletica provinciale facendo crescere gli atleti senza doverli mandare in altre società, grazie al coraggio di investire in un periodo certamente non favorevole, nella ricerca di tecnici, nella ricerca di luoghi alternativi per far svolgere gli allenamenti in collaborazione e con il grosso aiuto dell’amministrazione nella figura dell’assessore Vassallo, grazie alla continua ricerca di sponsor, all’aiuto di essi, grazie alla comprensione dei genitori e nonni, ai tecnici, Giacosa, Smeraldo, Oriolo, Ardissone, Montanari, Carli, Piazzi, Iberto, Ferreti, Michela”