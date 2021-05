Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'tris-cake'

Tris di cheesecake dal dolce al salato

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► la vitamina C delle fragole aiuta sistema immunitario e articolazioni

► i cereali integrali saziano e danno energia a lungo termine

► le proteine e il calcio dei latticini rinforzano ossa e muscoli

► lo zenzero è un ottimo antinfiammatorio e digestivo naturale Ingredienti (per 4 persone; ogni cheesecake sarà da porzionare in 4)

1 - Cheesecake salata 4 fragole

100 g di robiola

4 crackers integrali con riso soffiato

Zenzero q.b. 2 - Cheesecake semi-dolce 4 fragole

100 g di yogurt skyr

2 fette biscottate integrali

2 cucchiai di farina di nocciole 3 - Cheesecake dolce 4 fragole

100 g di ricotta

4 biscotti secchi integrali (tipo gallette)

2 cucchiai di gocce di cioccolato fondente

1 cucchiaio di miele di acacia



Procedimento



FASE 1 Prendete 3 bicchieri trasparenti: al fondo del primo tritate e sistemate 1/2 cracker, nel secondo 1/2mezza fetta biscottata e nel terzo i biscotti integrali per formare il primo strato delle 3 rispettive cheesecake FASE 2 In una prima ciotola mescolate la robiola con lo zenzero grattugiato, in una seconda ciotola lo yogurt skyr con la farina di nocciole e in una terza ciotola la ricotta con il miele e le gocce di cioccolato FASE 3 Formate il secondo strato nei 3 bicchierini unendo nel primo (crackers) la crema di robiola e zenzero, nel secondo (fetta biscottata) la crema di skyr e nocciole e nel terzo(biscotti) la crema di ricotta, miele e gocce di cioccolato

FASE 4 Lavate le fragole e tagliatele a pezzetti FASE 5 Completate le 3 cheesecake con i pezzetti di fragole come ultimo strato di ogni bicchiere

