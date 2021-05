Santo Stefano al Mare: la gestione della casa di riposo torna nelle mani del comune, gli ospiti saranno trasferiti in altre strutture

L'amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare ha deciso di non rinnovare la convenzione per la gestione della casa di riposo comunale Violante D’Albertis. Nei prossimi giorni il sindaco Marcello Pallini avvierà una serie di colloqui con i parenti dei 20 anziani attualmente ospitati dalla struttura.

La gestione in capo alla Punto Service scadrà in modo naturale il 31 luglio. Entro quella data, l'amministrazione comunale conta di aver trovato gli accordi per trasferire ognuno degli ospiti nelle RSA dei comuni vicini a Santo Stefano al Mare.

"L’intera gestione ritornerà direttamente al Comune che, dopo aver valutato ogni possibilità, ha condiviso di dover sospendere l’attività come attualmente assicurata per poterla, in seguito, riprendere nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza e ricettività della struttura e per assicurare una sostenibilità economica che le permetta di poter sussistere nel tempo" - spiega il sindaco Pallini.

La casa di riposo sospende le proprie attività ma il primo cittadino assicura che non si tratta di una chiusura definitiva. "Sono necessari alcuni lavori interni che garantendo la sicurezza degli ospiti, dei lavoratori e della struttura stessa, permettano di mantenere l’autorizzazione nel futuro. Allo stesso modo c’è l’assoluta necessità per la sopravvivenza della Casa di Riposo di trovare una forma di gestione che garantisca la sostenibilità economica che l’emergenza Covid ha accelerato nella sua gravità, ma che è sostanziale".

"La nostra struttura di accoglienza non chiude. - precisa Pallini - al contrario inizia un nuovo percorso. Da una parte ci permetterà di mantenerne l’autorizzazione, dall’altro la vedrà mutare rimanendo al passo con le nuove norme sanitarie e sociali, garantendo una sopravvivenza futura. È una decisione non semplice, che ci ha impegnato molto in questi mesi, ma amministrare impone momenti di responsabilità che bisogna affrontare negli interessi stessi della collettività".

In questo momento il comune pensa prima di tutto a trovare una soluzione per gli ospiti ma guarda anche al futuro della Violante D'Albertis. Una volta chiusa la convenzione per la gestione della Rsa comunale, dovranno necessariamente essere fatti alcuni controlli ed eventuali interventi strutturali. Soltanto in una fase successiva, l'amministrazione comunale procederà a un nuovo bando per l'affidamento del servizio.

"Per questa fase stiamo agendo per affrontare tutte le possibili problematiche che sicuramente ci saranno e ci rendiamo conto delle difficoltà che la situazione crea, soprattutto agli ospiti che ne stanno usufruendo. Per questo abbiamo contatti con altre strutture sul territorio che si sono rese disponibili e con cui stiamo collaborando. Nei prossimi giorni sarò a disposizione per incontrare di persona parenti, ospiti e lavoratori per approfondimenti, chiarimenti e per trovare insieme le soluzioni più idonee" - conclude Pallini.