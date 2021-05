Imperia, fidanzatini litigano alle 'Case parcheggio': donna portata in codice giallo in ospedale

Intervento questo pomeriggio, poco prima delle 15, della Polizia in via Airenti, precisamente alle 'Case Parcheggio'. In seguito alla segnalazione pervenuta da alcuni vicini alla sala operativa, un equipaggio delle 'Volanti' è intervenuto all'interno di un appartamento dove era in corso una lite tra una coppia.

Da quanto si apprende due fidanzati di giovane età avrebbero litigato animosamente e sarebbero venuti anche alle mani. Gli agenti intervenuti hanno fatto di tutto per riportare la situazione alla normalità.

Contestualmente si è registrato l'intervento dei volontari della Croce Bianca imperiese. La donna, in evidente stato di shock, ha riportato inoltre qualche ferita ed è stata trasportata in codice giallo di media gravità presso l'ospedale 'Borea' di Sanremo.