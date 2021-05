Dopo il fallimento della 'Porto di Imperia' al Comune vanno 150 mila euro per le spese di causa, Scajola: “Ora la nuova concessione per completare le opere”

Il Tribunale di Imperia ha depositato sabato scorso la decisione con cui ha definito la controversia a suo tempo attivata dal fallimento della società 'Porto di Imperia' contro il Comune di Imperia pretendendo dall'amministrazione un ingente indennizzo (pari ad oltre 80 milioni di euro) per le opere di realizzazione del porto turistico della città eseguite dalla società in forza della concessione demaniale di cui nel 2014 venne disposta la decadenza.

La sentenza ha rigettato integralmente le domande del fallimento, che si basavano sulla pretesa incostituzionalità e illegittimità comunitaria del vigente assetto legislativo regolante le conseguenze patrimoniali dalla decadenza (con devoluzione gratuita delle opere al demanio, senza indennizzo), e, vista la soccombenza e gli ingenti valori in gioco, ha condannato il fallimento a rifondere al Comune le spese di causa, per oltre 150 mila euro.

Il Comune è stato assistito nella controversia dall’avvocato Paolo Gaggero, che sta occupandosi per Palazzo Civico di tutti i diversi sviluppi amministrativi e processuali legati al porto turistico del capoluogo.

“Non posso che esprimere soddisfazione per questo ulteriore esito positivo per il Comune di Imperia. Nonostante le molteplici azioni legali intentate, sin qui tutte risultate vane, stiamo perseguendo fermamente lo scopo di giungere all'affidamento di una nuova concessione alla società pubblica 'Go Imperia', così da completare le opere, rilanciare il porto e creare quindi occasioni di sviluppo e lavoro per la città”, commenta il sindaco Claudio Scajola.