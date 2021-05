Autostrade, ieri un'altra giornata da bollino rosso, lo sfogo di un imperiese: "Dal centro di Genova a Voltri in 4 ore"

Un'altra giornata da bollino rosso, ieri sulla A10, culminata con la chiusura del casello a Genova che ha costretto centinaia di automobilisti ad attraversare la città e prendere l'autostrada a Voltri, causando chilometri di coda. L'ennesimo disservizio è raccontato da Davide, un nostro lettore imperiese che ieri, dopo un fine settimana passato a Genova, poco dopo le 20 è salito in auto per tornare a casa.



“L'autostrada era chiusa dalle 18, - racconta Davide - e io dal centro a Voltri ho impiegato quattro ore, dopodiché arrivato ad Albisola ci hanno fatto uscire per rientrare a Savona, sono arrivato a Imperia alle 2, ben oltre il coprifuoco, nonostante fossi partito con largo anticipo”.



Il racconto di Davide che scrive di una mobilità bloccata con mezzi di soccorso incastrati nel traffico cittadino a Genova, è simile a quelli di migliaia di liguri che ogni giorno per lavoro o per svago decidono loro malgrado di prendere l'autostrada. Cantieri e incidenti bloccano il traffico per ore e si teme un peggioramento in vista dell'estate, quando aumenteranno a dismisura gli arrivi di turisti da Piemonte e Lombardia, con gravi disagi per tutti, turisti e lavoratori.



Un'emergenza di cui la politica si è interessata, ma che al momento, al di là di proclami o interrogazioni in consiglio regionale non ha prodotto risultati.