Andagna piange per la scomparsa di Vittore Rolando: era il vicepresidente della ProLoco

Da tanti anni era uno dei membri attivi della comunità di Andagna dove ricopriva l'incarico di vicepresidente della ProLoco della frazione di Molini di Triora. Persona di grande cuore e altruismo, sempre in prima linea per promuovere il borgo e nella preparazione delle feste e delle sagre.

E' mancato all'affetto dei suoi cari Vittore Rolando. Aveva 70 anni ed era ricoverato presso l'Ospedale di Imperia. Persona molto conosciuta in provincia di Imperia e soprattutto in valle Argentina.

In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Rolando. Il 70enne lascia una moglie e tre figli e un grande vuoto in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

