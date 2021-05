Andagna: l'addio a Vittore Rolando, il commosso ricordo della Proloco

La Proloco di Andagna ha condiviso un ricordo in memoria del vicepresidente Vittore Rolando, mancato stanotte a 70 anni. Il funerale si terrà mercoledì 26 maggio alle ore 16 presso la chiesa di San Lorenzo al Mare.



"Persona dall’animo buono, sempre disponibile ad aiutare tutti, ha dato negli anni un enorme contributo alla realizzazione delle manifestazioni e degli eventi della Proloco, partecipando sempre con entusiasmo ed esortando i soci a fare altrettanto. - ricordano dalla Proloco - Nativo di Sanremo, aveva scelto il Paese di Andagna come luogo dove trascorrere le sue estati, i fine settimana e ogni momento del suo tempo libero da più di 40 anni. Nonostante si fosse trasferito con la famiglia a Lingueglietta, frazione di Cipressa, ha continuato a frequentare assiduamente il Paese, che considerava 'suo'".



"Vittore teneva moltissimo ad Andagna, tanto da aver acquistato e ristrutturato diverse case, non solo per sé, ma anche per i suoi figli e per i suoi nipoti. - sottolineano - Amava trascorrere al Paese il suo tempo libero, dove si occupava dell’associazione e contribuiva alla realizzazione di opere per il decoro del borgo. Tra le tante, Vittore ha contribuito attivamente e manualmente alla realizzazione del Museo Etnografico “Rinaldo Firghelli”, alla costruzione del Belvedere, alla ristrutturazione e riorganizzazione della Biblioteca “Enzo e Nanda De Marchi” e alla ristrutturazione dei Portici presso la Piazza della Chiesa. Inoltre, si era occupato attivamente della creazione dell’area pic-nic nei pressi della chiesetta di San Bernardo".

"Ogni estate si dedicava, con i soci, ai lavori di allestimento del Piazzale Manifestazioni e agli interventi di pulizia e manutenzione del bar e della cucina della Proloco per la riuscita delle Sagre. Era un “gran compagnone” e amava intrattenersi con gli amici di Andagna in momenti di festa. La Proloco tutta e gli abitanti di Andagna si stringono in un abbraccio alla sua famiglia in questo momento molto triste" - concludono.