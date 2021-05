Una nuova 'casa' per la Polizia Locale di Taggia: il comando sarà trasferito a pochi metri di distanza

La pratica presentata dall'assessore Espedito Longobardi, è stata recentemente approvata dalla giunta. Questo intervento rientra nell'ambito dei lavori di adeguamento sismico che interesseranno a breve la casa comunale. Lo spostamento del Comando di Polizia Locale si è reso necessario in quanto, a causa degli interventi strutturali sul municipio, sebbene i servizi non verranno interrotti, sarà necessaria una rotazione degli uffici. Quindi, per permettere questi spostamenti interni, bisognerà svincolare i locali in uso alla Polizia Locale e per farlo, servirà un nuovo Comando.