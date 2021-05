Target: Francesco Belgrano aiuta le aziende e affianca le web agency nella crescita dei loro progetti online migliorandone visibilità e vendite

Francesco Belgrano nasce a Imperia nel 1982, finiti gli studi inizia il suo percorso professionale in aziende informatiche e web agency, sia locali che sparse sul territorio. Oggi lavora come freelance SEO e come prima cosa ha deciso di strutturare una sorta di piano organizzativo. Prima di tutto come consulente SEO, con i software necessari e gli "spreadsheets" personalizzati ma anche programmando gli spostamenti necessari.

Oltre ad aiutare le aziende per migliorarne la visibilità, Francesco Belgrano si occupa della Web Analytics che è il processo di misurazione, raccolta e analisi dei dati. Questo tipo di consulenza aiuta il cliente a comprendere quelle che sono le attività e il comportamento degli utenti su un sito al fine di ottimizzare i processi per migliorare aspetti come l’esperienza utente, la leggerezza e la visibilità di un sito. In definitiva quindi la Web Analytics ci dà la possibilità, attraverso programmi specifici, di osservare il cliente: come arriva sul sito, come si muove, evidenziando le criticità e il perché di un mancato acquisto o di un tempo di permanenza sul sito troppo basso. I dati non sono solo dei numeri, infatti il compito di un consulente di Web Analytics è quello di osservare, analizzare e disporre.

Francesco Belgrano si confronta ogni giorno con i suoi collaboratori e cerca di mantenersi sempre aggiornato attraverso corsi, libri e blog di settore. Aggiornarsi è di fondamentale importanza, sia per quanto riguarda i social network che cambiano continuamente algoritmi, sia per quanto riguarda Google, che oggi è in grado di offrire nuove opportunità anche alle attività locali.