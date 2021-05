Tennis: la squadra del T.C. Cervo conquista la promozione matematica in serie C.

La squadra del T.C. Cervo ha conquistato quest'oggi la promozione matematica in serie C.

La squadra del Presidente Duberti, terza nel girone eliminatorio, ha sconfitto in semifinale il T.C. Principe di Genova, ed in finale in un doppio confronto il T.C. Ceriale.

I savonesi sono stati sconfitti 4-0 a Cervo, ed a nulla è valsa la vittoria in casa per 2-1 di oggi.

La squadra, in fotografia, è composta da: Matteo Viale, Samuele Gabbiadini, Luca Bragatto, Alessio Molina, Gabriele Catalano, Stefano Russo e Alessandro Spinotti.

La Provincia di Imperia il prossimo anno avrà addirittura 4 squadre in serie C, circostanza del tutto eccezionale.

Amatori Armesi, promossa anch'essa una settimana fa dalla D2, Cervo, T.C. Sanremo e T.C. Imperia.