La Pallamano Ventimiglia conferma il primato stagionale con un percorso netto

Si è concluso, sabato 22 maggio, il Campionato Regionale categoria Under 15. La Pallamano Ventimiglia ha confermato, con le 2 vittorie di ieri, il primato stagionale con un percorso netto

Ieri hanno vinto entrambe le partite: Ventimiglia-Bordighera 26-8 / Ventimiglia - Imperia San Camillo 26-9.

Ecco le impressioni della Presidente Paola Nanni: "Sono molto orgogliosa dei miei Leoni. Non potevo auspicare risultati migliori, in una stagione difficilissima per tutti durante la quale i ragazzi hanno dimostrato grande forza d'animo ed hanno saputo superare in maniera egregia questo anno anomalo.

Ieri è stata anche la giornata del rientro in squadra dei fratelli Galipò, Kevin e Jonathan (2 goals), che per motivi personali non avevano potuto prendere parte ai precedenti concentramenti e il loro ritorno ha dato ancora più sprint ad una squadra già molto ben organizzata.

Purtroppo era assente il giovanissimo Samuele Campodoni, portierino d'assalto, che ha già nelle gambe e nelle mani un futuro brillante. Certamente il portiere titolare, l'ormai noto GABBO Zoccoli, ha difeso la porta in maniera eccellente, come solo lui sa fare, giocando entrambe le partite a tempo pieno.

Ottime le prestazioni di tutti: il capitano Sidney Bruni (16 goals), il vice capitano Andrea Sismondi (17 goals), Gabriele Barrese Pivot invalicabile, Giosué Cosentino (4 goals) ottimo sia in difesa che in attacco, Thomas Iannello, Loris Dimlitri e Manuel Vocisano (1 goal) ormai "punti fermi" della squadra, Tommaso Cicerone in continua evoluzione e ultimo ma non ultimo Fabrizio Maver (12 Goals) anche lui ormai colonna portante della squadra.

La stagione, come ho già asserito in altre occasioni, non è stata facile da gestire, tra tamponi, circolari, normative e termometri. Un impegno costante e faticoso da parte della Dirigenza, ma i ragazzi, con questo eccellente traguardo raggiunto, ci hanno ampiamente ripagati delle fatiche.

Ora si prevedono tre settimane di grande impegno per i ragazzi e i nostri allenatori Massimo Agnese e Pippo Malatino, per preparare il rush finale che si giocherà a Genova il 13 Giugno con le Final Four cui parteciperanno le prime due classificate in Liguria (Ventimiglia e Imperia San Camillo), contro le prime 2 classificate in Lombardia".