GP Monaco: Verstappen si aggiudica la quinta tappa del Mondiale di Formula. Lo sconforto di Leclerc appiedato prima del via

A Montecarlo, la quinta tappa del Mondiale di Formula 1 senza il padrone di casa Charles Leclerc, appiedato prima del via dalla sua Ferrari per problemi in conseguenza alla botta di ieri in qualifica, viene vinta da Max Verstappen su Red Bull, davanti all'altra rossa di Carlos Sainz e a Lando Norris su Mclaren. Un Gran Premio con poche emozioni, come il ritiro della Mercedes di Bottas al giro 32 per un problema alla ruota anteriore destra al pit stop, e il sorpasso di Vettel su Gasly all'uscita dei box dopo la sosta del quattro volte iridato, che porta a casa un ottimo quinto posto davanti al francese e a Lewis Hamilton, che parte settimo e così arriva al termine di un weekend decisamente anonimo. Quarto Perez, a punti anche Antonio Giovinazzi decimo con Alfa Romeo.

Per Leclerc "ci vorrà qualche giorno per smaltire la tristezza" queste tra le poche parole rilasciate ai microfoni di Sky Italia. Una decina di giorni separano il circus dal ritorno in pista il 6 giugno a Baku, in Azerbaigian.