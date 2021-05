Al termine del campionato under 15 di pallamano, ancora due sconfitte per i ragazzi della ABC Bordighera (foto)

Con l’ultima giornata di concentramento si è concluso ieri ad Imperia il campionato UNDER 15 di pallamano dove i ragazzi della ABC Bordighera hanno ancora una volta subito due sconfitte. Contro il Ventimiglia il divario è stato ancora una volta ampio, mentre il match contro l’Imperia lascia un po' di amaro in bocca in quanto perso per un solo punto 21 a 20 risultato raggiunto negli ultimi secondi di gioco.

Alla fine degli incontri il presidente dell’ABC Roberto Rizzi ha voluto rilasciare questa dichiarazione: "Non possiamo certo gioire per le nuove sconfitte ma proprio questi ultimi incontri ci hanno dato la consapevolezza di avere un ottimo gruppo di ragazzi che nonostante la mancanza di luoghi e palestre idonei dove allenarsi, sono riusciti a migliorare le loro prestazioni, e siamo certi che ristabilito l’uso degli impianti sportivi potranno presto essere nuovamente competitivi.

Colgo l’occasione per ringraziare gli atleti, i genitori, i tecnici e i dirigenti, senza dimenticare lo staff medico-infermieristico che nell’ultimo mese rispettando le norme anti Covid ha effettuato oltre cento tamponi per permettere ad atleti ed accompagnatori di partecipare alle giornate sportive in piena sicurezza. La stagione non finisce qui, nei prossimi quindici giorni continueranno gli allenamenti, e a partire dal primo giugno inizierà la preparazione per i campionati di Beach Handball. Finchè tutto possa avvenire voglio ringraziare la nostra attuale Amministrazione che ci permetterà di usufruire del campo Beach di Bordighera. Contestualmente inizieranno due mesi di corsi gratuiti per tutti coloro che volessero avvicinarsi al nostro sport. Tutto il gruppo dirigenziale sta già lavorando per programmare la prossima stagione agonistica.

Concluderei complimentandomi con i ragazzi del Ventimiglia vincitori del girone e con quelli dell’Imperia che insieme parteciperanno alla fase interregionale contro le squadre della Lombardia e del Piemonte, giornata che si svolgerà presso lo storico impianto sportivo del Cus Genova dopo decine di anni di assenza dalle competizioni sportive".