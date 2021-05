Cerchi lavoro nella ristorazione? Posizione da cuoco capo partita in selezione immediata. Informati qui!

“Hotel Riviera dei Fiori****, albergo quattro stelle sito in San Lorenzo al Mare ricerca cuoco capo partita.

La risorsa selezionata si dovrà occupare della preparazione dei pasti seguendo le indicazioni dello Chef, dovrà collaborare con la brigata in maniera propositiva, rispettando scadenze e le norme igienico-sanitarie. Si richiede pertanto:

Documentata esperienza nel ruolo di Cuoco Capo Partita;

Conoscenza delle varie partite di cucina;

Conoscenza delle modalità di preparazione degli alimenti, in particolare delle tecniche di pulitura e di taglio, oltre che delle tecniche di cottura;

Conoscenza ed utilizzo efficiente di tutti gli strumenti di cucina;

Attenzione e massima cura dei dettagli;

Capacità di identificare e risolvere rapidamente i problemi;

Predisposizione a lavorare in team;

Conoscenza delle norme HACCP.

Disponibilità a lavorare su turni e festivi – orario di lavoro diurno

Automunita/o

Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe.

Vitto e alloggio non disponibile

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

È possibile candidarsi inviando il proprio cv all’indirizzo email: support@gruppocozziparodi.it