Sanremo: se n'è andato un pezzo di storia della città vecchia, è morto Davide 'Napo' Bottini

Sanremo piange una colonna della sua città vecchia. È morto Davide Bottini, conosciuto da tutti come 'Napo'.



Per anni ha gestito La Cave, locale iconico della Pigna, punto di riferimento per artisti locali ma anche per i 'big' del Tenco, del Festival di Sanremo e del Festival Jazz. Indimenticabili le infinite nottate con 'Napo' a La Cave, fianco a fianco con grandi nomi della canzone che sceglievano vico Pescio come rifugio dalla Sanremo mondana. Ma anche le tante serata con il palco animato da artisti di zona, o anche nel costante rumore di gente di un locale simbolo di vita vera, di umanità vera.

Musicista, amante del fumetto, grande innovatore, con la sua scomparsa di 'Napo' lascia un grande vuoto nel cuore dei molti che lo conoscevano e di chi ha condiviso con lui le notti della Cave, pietra miliare della Sanremo meno glamour, ma dal grande cuore.