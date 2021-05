Ventimiglia, Alternativa Intemelia interviene sulle condizioni della via Julia Augusta Marina: "Due mesi di lavoro buttati al vento"

"Giorni e giorni di studio dei sentieri, di recupero della toponomastica storica, di potature in tarda serata dopo il lavoro, di rischi insensati presi per liberare il sentiero da enormi alberi caduti e installare i cavi d'acciaio per la messa in sicurezza delle parti più esposte". Lo scrive 'Alternativa Intemelia'

Volevamo dare vita a un progetto positivo che non avesse 'contro' e che superasse le polemiche che tristemente caratterizzano questa area ogni estate. Proprio per questo motivo avevamo anche installato un'apposita cartellonistica che indicava il naturismo come tipo di fruizione dell'area. Purtroppo però, ad una sola settimana dall'inaugurazione, forse proprio per merito del riscontro positivo che il sentiero stava suscitando, ci troviamo di fronte ad un palese atto di ostilità da parte di qualcuno che evidentemente pensa che quel luogo sia un'area esclusiva di sua appartenenza: in gran parte del sentiero sono state cancellate le tracce da seguire per percorrere la via Julia Augusta Marina e sono anche state invertite alcune frecce di segnalazione per disorientare deliberatamente gli escursionisti".