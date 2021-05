Sanremo: un bicchiere con l'autore, oggi la presentazione del libro “Di un Amor DiVino”

Oggi, sabato 22 maggio, alle ore 15,30, presso il giardino della caffetteria del Floriseum nel parco di Villa Ormond, in corso Cavallotti 113 a Sanremo, sarà presentato in anteprima regionale il libro “Di un Amor DiVino” - Alzani Editore, sett. 2021.

L’evento "Un bicchiere con l'autore", è organizzato dall'Unione nazionale Ufficiali in congedo sezione Sanremo-Imperia, patrocinato dal Lions Club Sanremo Host e dal Museo della floricoltura Floriseum.



Sarà un'occasione per avviare, dopo un lungo periodo di sospensione, le presentazioni di libri in Città. Il testo del libro Di un Amor DiVino nasce da diciotto disegni dell’artista Viviana Trentin che ispirano la nascita di altrettanti racconti, scritti in modo alternato da due autori Luigi Tabarini e Roberto Capaccio. Due separate storie che a un certo punto confluiranno in un’unica trama nel finale del romanzo. "La bellezza del paesaggio veneto ricco di storia, arte, cultura, enogastronomia e i ritmi scanditi dalle stagioni, fanno da sfondo, talvolta nitido o più spesso avvolto dalle nebbie della coscienza, all’opera" - sottolineano i promotori.