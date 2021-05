Stai pensando ad un percorso universitario ma non hai ancora le idee chiare? La Segreteria dell'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia ti aspetta per aiutarti a sciogliere ogni dubbio!

Vuoi iscriverti ad un corso di laurea ma non sai ancora quale indirizzo scegliere? All'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia, da diversi anni Polo accademico dell'Università “Niccolò Cusano”, potrai avere un colloquio diretto presso la Segreteria con personale disponibile, accogliente e professionale.

Qui potrai chiarire tutti i tuoi dubbi, ricevere informazioni sui corsi di studio e scoprire tutti i servizi e le opportunità offerte. Il Polo accademico offre ad ogni studente che desideri laurearsi a pieno titolo, di ottimizzare costi e tempi. Gli iscritti potranno studiare comodamente da casa, seguendo corsi online e svolgendo gli esami ogni quaranta giorni nella sede di Arma di Taggia. Si ricorda che la struttura garantisce la massima sicurezza in ambito sanitario, in quanto vengono eseguite opere di sanificazione degli ambienti scolastici secondo le prescrizioni istituzionali.

Sono innumerevoli i vantaggi di iscriversi all’Università “Niccolò Cusano”: opportunità di collegarsi alla piattaforma e seguire le lezioni in qualsiasi orario; possibilità di sostenere gli esami vicino a casa senza spese di trasferimento; mancanza di costi per l’acquisto dei testi (slide, moduli, lezioni con test di autovalutazione sono sulla piattaforma).

Il Polo accademico ha di recente aggiunto ai sei indirizzi universitari già presenti di Scienze della Formazione e dell’Educazione, Psicologia, Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Ingegneria, anche i corsi di Ingegneria Informatica, Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Motorie e Sociologia.

Tutti i corsi di laurea (laurea breve) sono triennali (esclusa Giurisprudenza, quinquennale obbligatorio) e si può successivamente completare il biennio di specializzazione con il conseguimento finale della Laurea Magistrale (laurea quinquennale).

Gli esami sono tutti sostenibili con prova scritta e vengono svolti un venerdì ogni 5 settimane - per un totale di 9/10 sessioni annuali, prenotandosi presso la sede di Arma.

Per ulteriori informazioni potrete recarvi direttamente all'Istituto G.Galilei ad Arma di Taggia, in via Stazione 6, oppure chiamare in Segreteria allo 0184 42233, visitare il Sito o scrivere una mail: imperia@unicusano.it / istitutoggalilei@yahoo.it, referente Barbara,( tel. 339/7811458).