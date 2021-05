Da una sfilata di moda al primo film: un sogno per il 12enne di Taggia Daniele Ghione

"E' iniziato tutto per gioco e come tale lo considero, penso prima di tutto allo studio".

Sono le parole di Daniele Ghione, 12enne di Taggia che si prepara a fare la sua prima esperienza da attore in un film che sarà girato a giugno, nella zona di Grosseto. Lui è un ragazzo che oggi frequenta la scuola secondaria di primo grado Pastonchi di Arma e che un giorno gli piacerebbe poter calcare le passerelle della moda.

Già, perchè tutto è iniziato un po' per caso, un anno fa, con la vittoria al concorso 'Miss e Mister Baby & Junior Vintage', organizzato da 'Barrett International Group' e dall'associazione culturale 'Naschira', durante la settimana del Festival di Sanremo. Daniele partecipò a questa sfilata di moda organizzata presso un locale di Portosole e vinse nella sua categoria.

"E' iniziato tutto per caso, era la prima volta, una sfilata a tema: moda anni '60, '70 e '80. - ci racconta con orgoglio Alessandra Ghione, la madre - ha vinto questa prima tappa ed è diventato il primo classificato. Poi c'è stato il Covid e tutto si è fermato, adesso, presto spero, Daniele parteciperà al suo primo film e potrà anche ritirare fascia e corona per la vittoria del concorso di moda".

Una nuova avventura per Daniele che ci ha raccontato quali emozioni prova in questo momento. "Ricordo che abbiamo mandato una foto e ci hanno chiamato poco dopo per andare a fare questa sfilata. Ho partecipato ma non mi aspettavo di vincere. Sono soddisfazioni. Adesso sono molto emozionato al pensiero delle riprese che si terranno tra qualche settimana. Diciamo che non mi dispiacerebbe poter recitare in futuro, fare l'attore, anche se mi piacerebbe di più prendere parte ad altre sfilate. I miei compagni di scuola e i miei amici, quando gli ho detto che cosa sarei andato a fare, all'inizio non ci credevano ma quando gli ho mostrato tutto mi hanno fatto i complimenti e mi hanno supportato. Fanno il tifo per me".

"Seguiamo i giovani, dai più piccoli ai più grandi e cerchiamo di farli approcciare in un modo sano al mondo dell'arte. - racconta Virginia Barrett, approfondendo alcuni aspetti legati al progetto che vedrà partecipe il 12enne di Taggia - I ragazzi che vincono i nostri festival, ne abbiamo diversi e li inseriamo in altri progetti, come quello per il film 'Laudato creato', primo film girato interamente con un tablet che gireremo in Toscana, nella bellissima Villa Artimino, poi ci sposteremo a Roma e in Puglia. Si tratta un progetto che promuove il recupero del mecenatismo e che vuole far esprimere tutti questi giovani artisti, nelle diverse discipline di appartenenza. Il film parlerà della bellezza del creato e della cura dell'ambiente e come suggerisce il titolo è ispirato a "Laudato Si", l'enciclica di Papa Francesco. Inoltre non mancherà anche un omaggio alla "Divina Commedia", essendo il 2021 il settecentenario dalla morte di Dante".

Daniele Ghione, sarà inserito insieme a tanti coetanei, giovani talenti che come lui si sono distinti nella moda e anche in altri campi artistici. Quindi a fianco al giovane tabiese saranno inserite le performance di pittori, cantanti e molto altro. Una volta terminate le riprese, il film sarà poi presentato in anteprima in Toscana, inviato ad alcuni Festival del Cinema nostrani e riproposto nelle località di provenienza dei ragazzi coinvolti.