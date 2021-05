Beuzi è collegata a Taggia da via Umberto Napoli, scoperta la targa in memoria del suo ideatore (foto e video)

Da quest'oggi a Taggia la strada per Beuzi porta il nome di Umberto Napoli. Questa mattina la targa alla memoria dell'ex amministratore comunale tabiese è stata scoperta al termine di una cerimonia, ridotta per via del Covid ma dalla forte carica emotiva.



LE INTERVISTE







Per ricordare la storia di questa strada sono intervenuti il sindaco di Taggia Mario Conio, il figlio di Umberto e consigliere comunale Luca Napoli e Carlo Ghilardi, fondatore del gruppo Idroedil. E' stato quest'ultimo a proporre all'attuale amministrazione di ricordare Umberto Napoli intitolandogli la nuova via. E' stata ricordata la frase pronunciata da Napoli a Ghilardi: 'Caro Carlo hai qua le ruspe, siamo a poche decine di metri da Beuzi, facciamo questo tratto. La vediamo. Ci vuole poco a raggiungerlo'. Presenti tantissime persone, i consiglieri comunali di minoranza Roberto Orengo e Barbara Brugnolo, le famiglie Napoli e Ghilardi ma anche ex amministratori come Vincenzo Genduso. Tra loro anche il consigliere regionale Enrico Ioculano. Segno che quest'opera e in particolare il ricordo di Umberto Napoli non conoscono bandiera politica.