Al 'Piccolo Festival di Ospedaletti' la presentazione del libro "Il viaggio di Patty"

Patrizia Massano, per Antea Edizioni, ha partecipato ieri alla prima giornata del Piccolo Festival di Ospedaletti, il cui tema quest'anno è il mare, con il suo libro “Il viaggio di Patty”.



Ha incontrato gli alunni di alcune classi della scuola primaria di Cipressa, Ospedaletti, Bordighera e Ventimiglia che, con curiosità ed interesse, hanno intervistato l’autrice interagendo con il gioco da lei stessa ideato e condotto. “Il gioco del viaggio di Patty” ha ripercorso i luoghi visitati dalla piccola protagonista del libro che sogna di diventare una piccola onda del mare. Seguendo le bellissime tavole dell'illustratore Tiziano Riverso, l'autrice ha creato domande calibrate per ogni classe, coinvolgendo gli alunni in un crescendo di partecipazione, che ha toccato i più disparati temi.



L'incontro è terminato evidenziando i messaggi che la protagonista del libro vuole condividere con grandi e piccini.



Le scuole sono state premiate con un libro per la biblioteca, mentre gli alunni riceveranno l'originale segnalibro che ne riproduce la copertina.



Il viaggio di Patty non finisce qui, ma è appena iniziato: la piccola protagonista ha prestato il suo volto per la realizzazione della Pigotta UNICEF che porterà il suo nome. Patty Pigotta vuole aiutare i bambini e le bambine meno fortunati di lei affinchè i loro sogni di sicurezza, cibo, cure ed aiuto si trasformino in realtà.



In questa bellissima iniziativa solidale Patty Pigotta è aiutata dalle sue amiche Trottoline: ogni loro adozione contribuirà ad aiutare un bambino/a.

Per adottarle si può contattare il comitato UNICEF di Bordighera o scrivere direttamente a ilviaggiodipatty@gmail.com