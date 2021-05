Sanremo: scatta l'organizzazione della tappa di campionato italiano di beach volley di fine giugno

Prende ogni giorno più forma il 18 ‘Festival città di Sanremo – Trofeo Mercedes Benz Gino Auto’, tappa del campionato italiano di beach volley, con il supporto e il patrocinio del comune e della Regione Liguria.

L’appuntamento è previsto ai bagni Italia-Lido-Morgana di Sanremo, dove sarà costruita una vera cittadella dei beachers con 6 campi di gara, più uno di riscaldamento che vedranno susseguirsi gli incontri dagli Under 16 agli Open assoluti. Nella categoria Open si stanno già concretizzando le prime iscrizioni di coppie più importanti nel panorama del beach volley italiano ed internazionale.

Ai bagni Italia-Lido-Morgana, per 9 giorni consecutivi scenderanno in campo centinaia di ‘beachers’ dagli Under 14 agli Open sia maschili che femminili. Dal 19 giugno si svolgeranno i campionati nazionali giovanili e gli eventi collaterali mentre, dal 25 al 27, ci sarà il clou con la tappa Open nazionale, maschile e femminile.