Prosegue l’attività del settore giovanile sia maschile che femminile, alla Riviera Volley Sanremo.

In particolare, nell’Under 15 femminile, anche se sconfitta dal Volley Arma Taggia, bella e combattuta prestazione per l’Aimer Yacht Sanremo che, con una formazione decisamente fuori quota (tutte under 13), ha ceduto per 3-1 ma sempre giocando punto a punto (25-15, 16-25, 19-25, 23-25).